Haberler » 3. Sayfa » Engelli gence eziyet edip, 'Şaka' dediler - Haber

Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler

İzmir'de yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

13.11.2019 10:03 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:08Engelli gence eziyet edip,
'de yüzde 50 engelli gencin, çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından eziyete maruz bırakılması, cep telefonu görüntülerine yansıdı. İnsanlığa sığmayan görüntülerde iki kişi, engelli A.H.'yi (18) streç filme sarıp üzerine su döküyor, tekme-tokat atıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Yargıya taşınan olayda, iki şahsın olayı "şaka" olarak adlandırması ise dikkat çekti.

Kan donduran olay, İzmir Konak'ta bir pompa şirketinde geçen mart ayında meydana geldi. Şirkette çalışan 18 yaşındaki A.H. isimli yüzde 50 engelli şahıs, akıllara durgunluk veren bir şekilde iş yerinde çalışan iki şahıs tarafından eziyete maruz kaldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken şahıslar tavırlarını sürdürdü. Öte yandan şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı.

"Şakaydı" dediler

A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca, A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H. savcılığa verdiği ifadede, çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanık N.S. ise ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi.

Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.

Duruşma 21 Kasım'da

Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Dosyanın ilk duruşması 21 kasımda olacak. A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Yargılanması süren ve ilk duruşması 21 Kasım'da olan dosyamızda yüzde 50 engelli raporu bulunan müvekkilim, dosyadaki delillerde çok açık bir şekilde görüldüğü üzere sanıklar tarafından defalarca istismara ve eziyete uğramıştır. Sayın mahkemenin esas hakkında vereceği nihai kararda suçlulara gereken cezayı vereceğine inanıyoruz. İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Çıkan sonuç kamu vicdanını rahatlatacaktır. Halkımızdan tek ricamız özel kardeşlerimizin istismarına ve her türlü kötü muameleye maruz kalmasına karşı sessiz kalmamasıdır" dedi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:18 İki hırsızın apartmanda hırsızlık yaptığı anlar kamerada
10:13 İstanbul'daki konsolosluk görevlisinin katilini Adana polisi yakaladı
10:17 Pendik'te patenli gencin yürekleri ağza getiren yolculuğu kamerada
10:11 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
10:15 Rize'de kamyonun dereye yuvarlandığı anlar kamerada
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
18:41 Bileziklerini bozdurup, cenazesine katıldı! Kayıp kadının katil zanlısı komşusu çıktı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:24:34