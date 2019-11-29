Haberler » Güncel » Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi - ARŞİV - Haber

Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi - ARŞİV

BOLU'da, zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü (30) işkence edip, boğazını keserek öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltacıoğlu (50) ve Ömer Şancı (34), yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29.11.2019 21:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:34Engelli genci işkenceyle öldürenlere yeniden aynı ceza verildi - ARŞİV

BOLU'da, zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü (30) işkence edip, boğazını keserek öldüren ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan sanıklar Gökhan Çakır (36), Ömür Baltacıoğlu (50) ve Ömer Şancı (34), yine ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2016 yılının Şubat ayında meydana gelen olayda, otobüs firmasının servis şoförü Gökhan Çakır, arkadaşları Ömer Şancı ve Ömür Baltacıoğlu ile birlikte kendisine küfür ettiğini iddia ettiği zihinsel engelli Erhan Gümüş'ü aracın bagajına koyup ormanlık alana götürdü. 3 kişi, vücudunun çeşitli yerlerini çakmakla yaktıkları Erhan Gümüş'ü boğazını keserek öldürdü. 17 gün sonra yeniden olay yerine giden 3 kişi, Gümüş'e ait cesedi gömdü. Çakır, Baltacıoğlu ve Şancı polisin araştırması sonucu yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar hakkında 2017 yılının Mayıs ayında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6'şar yıl hapis cezası verildi.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay, yerel mahkemenin kararını, maktulün özürlülük oranı ve sanıklardan Ömer Şancı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti nedeniyle bozmuştu.

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada karar çıktı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan Çakır, Ömür Baltacıoğlu ve Ömer Şancı katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Maktul Erhan Gümüş'ün engelli olduğuna dair belge dosyaya eklendi. Ömer Şancı'nın da cezai ehliyetinin olduğu yönündeki evrak da dava dosyasına konuldu.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİLER

Son sözleri sorulan sanıklardan Ömür Baltacıoğlu, suçlamaları reddederek, "Ben işlemediğim bir suçun cezasını yatıyorum. Tehdit altında bu suçu işlediğini kabul etmiştim ama kesinlikle bu suçu işlemedik. Sağ kolum yüzde 70 sakat elimi bile kullanamıyorum. Bu işi Ömer yaptı. Kanser oldum bu nedenle. Beraatimi talep ederim" dedi.

Gökhan Çakır ise, "Ben bu suçu işleseydim zaten kabul ederdim. Diğer sanıklar işledikleri eylemi bana anlattılar. Ben de polise anlattım. Hiçbir suçum olmadığı halde cezaevindeyim" diye konuştu.

Ömer Sancı ise, "Bu olayda benim hiçbir eylemim yoktur. Diğer sanıklar maktulü önce dövüp sonra boğazını kestiler. Ben olaya ilişkin kaydı yaptım. Fotoğraflar çektim. Savcılığa verecekken tehdit edildiği için sildim. Gökhan Çakır kayıtları sildi.  Beraatimi istiyorum" dedi.

KARAR

Sanıklarının son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda, 3 sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'Cebir, Tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 6'şar yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklardan Gökhan Çakır hakkında, olayın ardından kendisini sorgulayan bir polis memuruna iftira attığı gerekçesiyle 'İftira' suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Gökhan Çakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
22:55 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
22:52 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi İstanbul'da sahte pasaportla yakalandı
22:51 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Sultan 2. Abdülhamid Han Camii açılışını yaptı
22:47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
22:27 Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
21:31 Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
21:30 TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
21:16 2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 22:57:57