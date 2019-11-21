Haberler » Güncel » Engelli genci streç filme saran sanıklar: 'Şaka yapmıştık' - Haber

Engelli genci streç filme saran sanıklar: "Şaka yapmıştık"

İzmir'in Konak ilçesinde iş yerinde birlikte çalıştıkları "hafif düzeyde zeka geriliği" nedeniyle yüzde 50 engelli raporu bulunan genci, streç filme sarıp üzerine su dökerek şiddet uyguladıkları ve gence cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan Nurullah S.

21.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:42Engelli genci streç filme saran sanıklar:
'in Konak ilçesinde iş yerinde birlikte çalıştıkları "hafif düzeyde zeka geriliği" nedeniyle yüzde 50 engelli raporu bulunan genci, streç filme sarıp üzerine su dökerek şiddet uyguladıkları ve gence cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan Nurullah S. ve K'nin yargılanmalarına başlanırken sanıklar kendilerini "şaka yaptık" diyerek savundu.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K, mağdur A.H. ile avukatlar katıldı.
Duruşmada, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun A.H. için gönderdiği rapor okudu.
İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, 2016'da A.H için düzenlediği, hafif düzeyde zihinsel gerilik bulunduğunu ve yüzde 50 engelli olduğunu belirtir rapora yer verilen Adli Tıp Kurumu mütalaasında, A.H'de mağduru olduğu olayın "hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasını engelleyecek derecede" akıl hastalığı veya zeka geriliği bulunmadığı belirtildi.
Tutuksuz sanıklardan Nurullah S. suçlamaları reddetti. Olayı şaka amaçlı gerçekleştirdiklerini savunan Nurullah S, "Olay cinsel istismar değil. Şaka için yapmıştık. O görüntüleri de Azad'ın isteği ile telefon grubuna attık. Daha önce de kendi aramızda bu tür şakalar yapıyorduk. Bu olaydan 5-6 ay önce de A.H'yi streç filme sarıp benzer bir şekilde şakalaşmıştık. Bu olaydan dolayı üzgün ve pişmanım." dedi.
A.H'yi kendi isteğiyle streç filme sardıklarını söyleyen tutuksuz sanık Fırat K. ise "A.H. kafam şişti deyince ben de Nurullah'a 'Öp de geçsin' dedim. Olaydan sonra da güldük eğlendik. Olayın buralara geleceğini düşünemedik." ifadelerini kullandı..
Mahkeme Başkanı, mağdur A.H.'ye "Uzman bir psikologla görüşmek ister misin? Görüştükten sonra ifadeni alabiliriz." diye sordu. Uzman psikolog görevlendirilmesini isteyen A.H, bir dahaki celsede ifade verebileceğini söyledi.
Mahkeme Heyeti, bir uzman görevlendirilmesi için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne yazı yazılmasına, eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmir'de yüzde 50 engelli olan A.H. (18), çalıştığı şirketteki arkadaşları tarafından streç filme sarılıp üzerine su döküldüğü, şiddet uygulandığı ve cinsel tacize maruz kaldığı görüntüler, sosyal medyada yer almıştı.
Görüntüler ortaya çıkınca, mağdur gencin ailesi olayı yargıya taşımıştı.
Olay tarihinde Azad H'nin 17 yaşında olmasından dolayı, Nurullah S. ve Fırat K. haklarında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.
Sanıklar Nurullah S. ve Fırat K., 4 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edilmişti.

Fırat, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:02 2020 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
20:00 Niğde'de iş arkadaşını öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
20:00 Kolombiya genel grev nedeniyle sınırlarını geçici kapattı
19:59 Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu - Menajer Ahmet Bulut
19:59 Erdoğan'a burundi büyükelçisi gerard ntahorwaroye bikebako'nun güven mektubu takdimi
19:44 St. Pauli, Enver Cenk Şahin'in sözleşmesini feshetti!
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
19:04 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak
18:59 Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
21.11.2019 20:05:06