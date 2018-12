Engelli gencin en büyük hayali oyun yazılımı yapmak

02 Aralık 2018 Pazar 12:01



02 Aralık 2018 Pazar 12:01

Engelli gencin en büyük hayali oyun yazılımı yapmakOkumayı da yazılımı da kendi çabasıyla öğrendiEngelleri azmine engel olmadıKendi gözünden dünyayı anlatmak istiyorBedensel engelli Talip Küçükkaya: "Okumayı ve yazmayı evde öğrendim""En büyük hayalim oyun yapmak""Yazılım ve oyunlara çok düşkündüm"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan okuma ve yazma da dahil olmak üzere yazılımı da kendi çabasıyla öğrenen yüzde 90 bedensel engelli Talip Küçükkaya, kendisine fırsat verildiği takdirde bir oyun yapmak istiyor. Henüz 6 aylıkken havale geçiren ve birçok yetisini kaybeden 20 yaşındaki Konya doğumlu Talip Küçükkaya, hayata küsmeden yoluna devam etti. Televizyonda gördüğü yazıları anne ve babasına sorup okumayı öğrenen Küçükkaya, bu süreçte yazılıma da merak saldı. Sadece iki parmağını kullanarak telefondan bunu da öğrenen Küçükkaya, oyunlar oynamaya başladı. Bunu da araştıran Talip Küçükkaya, kendisine fırsat verildiğinde kendi gözünden bir oyun yapmak istiyor."Okumayı anne ve babama sorarak evde öğrendim"Her şeye meraklı olduğunu ve çok araştırdığını anlatan Talip Küçükkaya, İHA muhabirine hayalini anlattı. Küçükkaya, "Ben çok meraklıydım her şeye. Okumayı ve yazmayı evde öğrendim. Yazma konusunda kalem tutamıyorum sadece telefondan yazabiliyorum. Okumayı da haberlerdeki yazıları okuyarak ve anneme, babama sorarak evde öğrendim. İlkokulun sonuna kadar eve öğretmen geldi. Ortaokulun sonlarında üniversiteden gönüllü öğretmenler geldi. Çocukluğumda ben en çok telefonla ilgilenirdim. Bir telefonum vardı 6 yıl kullandım ve her şeyi onda öğrendim. Ufak olmasına rağmen her şeyi bana öğretti. İnternetteki her şey doğru olmadığı için biraz sıkıntı oluyor. Kursa gitmeyi denedim o da olmadı yakınlarda yok. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı."En büyük hayalim oyun yapmak"Babasıyla oyun oynadıklarını aktaran Küçükkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Babam bilgisayar aldı. Ben oyun hastasıydım. Oynayamıyordum ama babamın oynadıklarını izlerdim. Ondan bile büyük keyif alıyorum. Şimdiki oyunların grafikleri, çözünürlükleri yüksek olduğu için kaldırmıyor kendi bilgisayarım. Eski oyunları bile zor kaldırıyor. Ben sadece tek oyun oynayabiliyorum onu da iki parmağımla oynayabiliyorum. Açıkçası babamdan da iyi oynuyorum. En büyük hayalim oyun yapmak. FPS oyun örneğin God of War 4, Call of Duty gibi oyunlar yapmak istiyorum. Yazılım ve oyunlara çok düşkündüm. Elimdeki de 12 yıllık bir bilgisayar, bunları oynamaya ve yapmaya yetmiyor. Sarımikrofon'a yazarak sadece bilgisayar istedim."