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Engelli gencin evine sinemayı getirdiler

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri, bedensel engelli gencin sinema hayalini, evine kurdukları projeksiyon cihazıyla gerçekleştirdi.

03.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:04Engelli gencin evine sinemayı getirdiler
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri, bedensel engelli gencin sinema hayalini, evine kurdukları projeksiyon cihazıyla gerçekleştirdi.
İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki bedensel engelli Çaku'nun en büyük hayallerinden birinin sinemada film izlemek olduğunu öğrenen öğrenciler, bunu gerçeğe dönüştürmek için seferber oldu.
Engelli gencin eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezi ve ailesiyle irtibata geçen öğrenciler, projeksiyon cihazıyla evde sinema ortamı oluşturarak Çaku'ya sürpriz yaptı.
Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Hababam Sınıfı"nı evin duvarına yansıtan öğrenciler, Çaku'nun ailesi ve rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleriyle sinema tadında film izlemesini sağladı.
Yanlarında getirdikleri patlamış mısırı da evdekilere ikram eden öğrenciler, sinemayı aratmayan bir ortam oluşturarak Çaku'nun hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Öğrencilerin hazırladığı sürpriz sayesinde, ailesi ve öğretmenleriyle film izleyen Çaku, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.
"Sinemayı ayağına getirmek istedik"
Öğrencilerden Sariye Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emrah Çaku'nun çok özel biri olduğunu, arkadaşlarıyla onun sinema hayalini gerçekleştirmek için seferber olduklarını söyledi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenledikleri etkinliğin hem kendilerini hem de Çaku'nun ailesini çok mutlu ettiğini belirten Demir, "Aslında bizler Emrah'ı sinemaya da götürebilirdik ama istedik ki sinemayı Emrah'ın ayağına getirelim. Emrah'ın sinemaya çok ilgisi varmış ve özellikle Kemal Sunal filmlerini çok seviyormuş. Biz de bundan dolayı Kemal Sunal ve birçok ünlü ismi bir arada görebileceğimiz 'Hababam Sınıfı'nı izlettirmek istedik. Çok güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.
Çaku'nun ailesi, öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Etkinliğe, Çaku'nun sinema hayalini üniversite öğrencileriyle paylaşan rehabilitasyon merkezi çalışanı Elif Türel, rehabilitasyon merkezindeki öğretmenleri ile üniversite öğrencileri Sevda Çalımlı, Yusuf Yusufoğlu, Bahar Gören, Revşan Gökay, İshak Barış ve Bülent Menteşe katıldı.

Emrah, Güncel

Kaynak: AA

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