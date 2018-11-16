Engelli Gencin Hayalini Jandarma Gerçekleştirdi

16 Kasım 2018 Cuma 12:19



16 Kasım 2018 Cuma 12:19

Giresun'da engelli genç, jandarma trafik ekibi olarak yol uygulamasına katıldı.Bedensel engelli 18 yaşındaki Dorukan Bekdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) trafik ekibine katılmak için başvurdu.Giresun İl Jandarma Komutanlığı bunun üzerine Bekdemir'e ulaştı. Evinden alınarak Jandarma Trafik Timi kıyafetleri giydirilen Dorukan Bekdemir, Çaldağ yolu Darıbükü mevkisinde uygulamaya katıldı.Bekdemir, buradaki trafik timleriyle radar uygulaması yaptı, sürücüleri durdurarak kontrol etti ve uyulması gereken trafik kurallarını anlattı.Dorukan Bekdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatı boyunca hep jandarma ya da polis olmak istediğini söyledi.Bir günlüğüne de olsa bu hayalini gerçekleştirdiğini belirten Bekdemir, jandarma olmak için ise CİMER'e başvurduğunu kaydetti.İl Jandarma Komutanlığının isteğini yerine getirdiğini anlatan Bekdemir, "Onlardan Allah razı olsun, beni geri çevirmediler. Bir hayalim daha bir günlük de olsa gerçek oldu. Bugün çok mutlu ve sevinçliyim." dedi.Bekdemir, uygulama sırasında yaşadıklarını şöyle aktardı:"Burada en sık gördüğüm olay emniyet kemeri ihlali. Bir de gördüm ki çoğu araç uygulama noktasına yaklaştığında hızını azaltıyor, jandarma olmasa aynı hız devam, hız kurallarına uymuyorlar. Sürücüler emniyet kemerini taksınlar, kusurlu araçlarla da trafiğe çıkmasınlar. Hem kendi hem de diğer sürücüler için trafik kurallarına uysunlar."Vatani hizmetini de yerine getirmek istediğini dile getiren Bekdemir, "İki yıl sonra askerlik çağına gelmiş olacağım, uzun dönem askerlik yapmak istiyorum. Ben mesela Giresun şehir mezarlığında yatan bir şehidimizi her pazar ziyaret ediyorum. Vatana canım feda." diye konuştu.