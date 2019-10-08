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Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası

Aksaray'da engelli bir gencin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

08.10.2019 11:50Engelli gencin para ve cep telefonunun gasbedildiği iddiası
Aksaray'da engelli bir gencin parasını ve cep telefonunu gasbettiği öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi 810. Sokak'ta engelli Fatih Ö'nün (23) 100 lirası ve cep telefonunun gasbedildiği ihbarı alan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, olayın şüphelileri Arif K. (24), Tunahan K. (24) ve Muhammed Ali E'yi (18) saklandıkları evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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