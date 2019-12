Engelli gençlerden "İyilik Senfonisi" konseri

Engelli gençlerden oluşan Yara(r)lı Ceylanlar Kulübü, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "İyilik Senfonisi" konseri düzenledi. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte engelli gençler, müzik ve dansla doyasıya eğlendi.Yara(r)lı Ceylanlar Kulübündeki engelli gençlere müzik ve ritim eğitimi veren Prof. Dr. Mim Kemal Öke, AA muhabirine, down sendromlu kızı Nazlı'nın kendisine çok şey öğrettiğini ve onun sayesinde müzik hocalığına başladığını söyledi.Kızının verdiği sevgiyle özel eğitime muhtaç engelli çocuklara yardımcı olabilmek için yola koyulduğunu aktaran Öke, bunun da en önemli yöntemlerinden birinin müzik terapi olduğunu gördüklerini ifade etti.Engelli çocuk ve gençlerle birlikte koro, ritim ve folklor çalışması yaptıklarını kaydeden Öke, şunları kaydetti:"Darüşşifalar böyle çalışırlardı. Bunu bugün nasıl uygulayabiliriz, zamane Darüşşifası nasıl olur diye düşündük. 20 yıldır müzik terapi yapıyorum ama konserdeki öğrencilerimle son 3 yıldır çalışıyoruz. Bu öğrencilerimizin önemli kısmı ve çok da hayati özellikleri, öksüz, yetim ve engelli olmalarıydı. Bu çalışmalar beni çok mutlu kılıyor. Çünkü bu çocuklar artık eğitmen oldular, kendileri yapıyorlar. Konserde baştan sona kadar benim katkım olmadı. Onların hayata tutunabilmeleri, kendileriyle barışabilmeleri, engelleriyle birlikte yaşayacakları o direnci ve pozitif enerjiyi bulabilmeleri için müzik çok önemlidir. Bunun ötesinde burada keşfedilmesi gereken sır, engellilerin topluma vereceğidir. Çünkü toplumda müziği, sanatı, kültürü, iyiliği, hayrı, hasenatı unutuyoruz. Bu çocuklar bize bunları hatırlatıyor. Sadece onlar için değil, bütün toplum için yaralı bir İyilik Senfonisi'ni ses ses, nefes nefes etrafa taşıyorlar. Konserlerimizle bu meşaleyi uyandırıyoruz."Prof. Dr. Öke, engelli çocuğu olan ailelere, "Çocuklarınızla birlikte olmayı deneyin. Seyirci olmayın, katılımcı olun, onları hayata katın. Onları hayata katarken kendinizin çok değiştiğini göreceksiniz. Bunu yaparsanız diğer işlerinizi de daha iyi yapacaksınız. Çünkü o çocuklarda pozitif enerji var." tavsiyesinde bulundu.İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta da programın açılışında yaptığı konuşmada, ülkelerin gelişmişliğinin engellilere verdiği değerle ölçülmesi gerektiğini vurgulayarak, beyinlerdeki engel kırıldığında insanların hayatı birlikte idame ettirmesi için de hiçbir engelin kalmayacağının altını çizdi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Gür ise artık sadece fiziksel ya da ruhsal bir kaybın yaşanmasının değil, mevcut yaşam koşullarından yeterince faydalanamamanın da bir engellilik sayıldığını ifade etti.Hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmesi ve bir takım ön yargıları yıkma isteğinin doğal hak ve özgürlük olduğunu belirten Gür, psikolojik ve sosyal açıdan her zaman destekçisi oldukları engelli bireyler ve ailelerine karşı sorumluluklarının farkında olduklarını ve bu gayretle çalıştıklarını söyledi.İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi bedensel engelli Seda Çalışkan da engellilerin yetersiz, zayıf ve birine muhtaç görüldüğünü dile getirdi.Herkesin farklı ve eşit olduğunu belirten Çalışkan, bir gün herkes engelli olabileceği için değil, insan hakları gereğince eşitliğin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.Konuşmaların ardından, İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören otizmli gençler, ront gösterisi yaptı.Etkinlikte, öğretmenleri Öke'nin katkılarıyla programa hazırlanan engelli gençlerden oluşan Yara(r)lı Ceylanlar Kulübü, "İyilik Senfonisi" konseri verdi.Ayrıca, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikte pasta kesildi, engelli bireylerin yaptığı el sanatları ve seramik sergisi açıldı.