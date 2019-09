Engelli Gülpembe'nin tek hayali okuyabilmek Hatay 'da annesinin 12 yaşındayken terk ettiği 19 yaşındaki bedensel engelli Gülpembe Önmen, hastalıklarına rağmen okumak istiyorGülpembe: "Annem 7 yıl önce bizi terk etti. Ablalarım da üniversiteye gittikten sonra bizimle alakayı kestiler. En son erkek kardeşim de gitti. Bu yüzden de babam bana bakmak zorunda olduğu için çalışamıyor. Evimizde bir koltuk dahi yok, yatacak yerimiz de yok, yerde yatıyoruz"Baba Ahmet Önmen: "Kızım hastalığının yanı sıra annesi ve kardeşlerinin de acısını çekiyor"HATAY - Hatay'da, annesinin terk ettiği 19 yaşındaki engelli Gülpembe Önmen'in tek hayali okuyabilmek. Merkez ilçe Antakya'da tek göz odada yaşayan, 12 yaşındayken annesinin ve kardeşlerinin terk ettiği doğuştan bedensel engelli Gülpembe Önmen (19), her şeye rağmen okumak istiyor. Maddi imkansızlar ve hastalıkları nedeniyle dışarıdan okumaya çalıştığını söyleyen Gülpembe Önmen, "Doğuştan bedensel engelliyim. Yüzde 92 engelim var. Skolyoz hastasıyım, onun dışında ağır hastalıklarım da var, beyinden gelen sıvı gibi, meningosel hastasıyım. Ağrılarımda çok oluyor ama buna rağmen eğitimime devam etmek istiyorum. Açık öğretimden okuluma devam ediyorum, engelli maaşı ve bakıcı maaşı alıyoruz, her şeye rağmen devletimiz bize destek oluyor, Allah razı olsun. Ama bazı şeyler bize yetersiz kaldığı için, eğitimim için, evimizde eksiklerimiz var onlar için yardım bekliyorum, destek olunmasını istiyorum" dedi.Evlerinde bir koltuğun bile olmadığını ifade eden Gülpembe, "Annem 7 yıl önce bizi terk etti. Ablalarım da üniversiteye gittikten sonra bizimle alakayı kestiler. En son erkek kardeşim de gitti. Bu yüzden de babam bana bakmak zorunda olduğu için çalışamıyor çünkü bakacak kimse yok bana. Evimizde bir koltuk dahi yok, yatacak yerimizde yok, yerde yatıyoruz" dedi."Kızımın hastalıkları tanınmış doktorların ilgisini çekiyor"Kızının hastalıklarının tanıdık doktorların ilgisini çektiğini ve o sayede kızıyla ilgilenildiğini söyleyen baba Ahmet Önmen (56), "Kızım doğuştan meningosel hastası yani beyinden gelen felç hastalığı, her iki ayağı da tutmuyor. Daha doğrusu bir ayağı tutmuyordu sağ olsunlar ameliyat sırasında diğer ayağının sinir damarlarına dokunulduğu için, istenmeyerek tabi ki, iki ayağı da tutmuyor. Skolyozu var, beyinden gelen sıvı var, bel kemiği eğriliği var. Kızımdaki görülen hastalıklar, Türkiye'de bazı tanınmış doktorlarında dikkatini çektiği için kızımla ilgileniyorlar. İmkanlarımızdan değil de, bu hastalıklar onların dikkatini çektiği için ilgileniyorlar. Ayrıca sondaya muhtaç kızım" dedi."Hadi ben kötüyüm gelin kızınızı, kardeşinizi görün"Annesinin ve kardeşlerinin terk etmesiyle birlikte kızının hastalıkların yanı sıra manevi sorunlarda yaşadığını söyleyen baba Önmen, "Doğuştan beri kızımla ilgileniyorum. Annesi 7 yıl önce bizi terk etti ama ben ölene kadar kızımın yanındayım. 2 kızımı okuttum, o zaman çalışıyordum gücüm yetiyordu, çalışabiliyordum kardeşleri evdeydi, annemde bakıyor, ilgileniyorlardı. Ben kızımın bakıcı parası ve çalıştığım parayla kızlarımı okuttum. Şuanda bize de selam bile vermiyorlar. Benden hiçbir beklentileri yok, çünkü asgari ücretle çalışıyorlar. Ben kötü insansam bile bari gelin kardeşinizi ziyaret edin. Kızım bunun da acısını çekiyor, annesinin ızdırabını çekiyor. Ablaları onu ziyaret etmiyorlar hiçbir suçu olabilir mi bu kızın? Bu yaşa kadar zaten hastalıkla pençeleşiyor. Bizim manevi sorunlarımız var bazı maddi sıkıntılar da eklenince hayat dayanılmaz hale geliyor. Allah kızımı bana emanet etmiş, ölünceye de kadar kızıma bakacağım" dedi.