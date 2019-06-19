19.06.2019 14:46
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Engelli Harun'un akülü araç sevinci

Engelli Harun

Hasköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli 14 yaşındaki Harun Basım'a akülü araç hediye edildi.

Hasköy ilçesinde yaşayan bedensel engelli 14 yaşındaki Harun Basım'a akülü araç hediye edildi.
Program sunucusu Müge Anlı'nın desteği ile bir hayırsever tarafından temin edilen araç, Harun Basım'ın ağabeyi Mehmet Sıddık Basım'a teslim edildi.
Harun Basım, yaptığı açıklamada, akülü araca kavuşmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Aracım olmadığı için bayramda gezememiştim. Şimdi hayalime kavuştum. Kurban Bayramı'nda gezebileceğim. Müge Anlı'ya ve hayırsevere teşekkür ederim." dedi.
Mehmet Sıddık Basım ise artık kardeşinin rahatça gezebilecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
Mehmet Sıddık, Müge Anlı, Hasköy, Güncel

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