Engelli Hastalarda Ağız ve Diş Bakımı ve Tedavileri

"Engellilerde genel sağlık sorunları yaşamı etkilediğinden, ağız ve diş sağlığı ikinci planda kalıyor, bu da kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle engelli kişiler ağız ve diş sağlığı bakımından yüksek risk grubunda yer alıyor " diyen Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Recep Eşkar, " Özellikle zihinsel engelli hastalarda en küçük bir diş tedavi hizmeti bile genel anestezi altında ameliyathane ortamında bir ekip ile geçekleştirilmek zorunda olduğu için tedavi oldukça zor ve pahalı olabiliyor. Hâlbuki koruyucu diş hekimliği uygulamaları dediğimiz koruyucu ve önleyici tedavilerle, bu aşamaya gelmeden önlem alınabiliyor. Bu nedenle koruyucu diş hekimliği uygulamaları engelli bireylerin tedavisinde çok büyük önem taşıyor." dedi.

Engelli bireylerde ağız ve diş sağlığını korumak, sorunlarıyla başa çıkabilmek için özel ilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulduğunu belirten Dt. Recep Eşkar, " Diş tedavisi için gelen hastalarda görebildiğimiz ağrı ve dişlere yapılacak işlem nedeniyle karşılaşılan huzursuz tavırlar engelli hastalarda da sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bu nedenle diş hekiminin engelli bireylerin diş tedavileri konusunda deneyimli olması ve sıcakkanlı tavırlarıyla hastaya güven vermesi tedavi sürecini kolaylaştırıyor." dedi.

Eğer ki engelli hasta bir çocuk ise mutlaka pedodonti uzmanının klinik muayenesinden geçmelidir ve pedogojik formasyona sahip pedodonti uzmanı eşliğinde tedaviye devam edilmelidir diyenDt. Recep Eşkar, anestezi altında diş tedavilerinin mümkün olduğunu ancak bu uygulamalarınmutlaka tam donanımlı bir ameliyathane ve anestestezi hekimi gözetemi altında olması gerektiğinin altını çizdi.

Engelli hastalara ve yakınlarına ağız ve diş sağlığı için öneriler

Her gece yatmadan önce en az 2 dakika boyunca dişler mutlaka fırçalanmalıdır.

6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolüne gidilmelidir.

Fissür Sealant (diş cilası) uygulaması ile dişlere sürülecek özel bir cila sürülerek gıda artıklarının birikerek çürük oluşumu engellenebilir.

Beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli, şekerli ve asitli gıdalar yerine su ve süt tüketilmelidir.

Elektrikli diş fırçaları kullanım kolaylığı sağlar bu nedenle bu tarz fırçaların kullanılmasında fayda var.