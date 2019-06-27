27.06.2019 16:59
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Engelli hastaların Emre Gölü gezisi

Engelli hastaların Emre Gölü gezisi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde bulunan engelli hastalara Emre Gölü ve Frig Vadisi gezisi düzenlendi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezinde bulunan engelli hastalara Emre Gölü ve Frig Vadisi gezisi düzenlendi.

Şuhut'ta Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezindeki engelli hastalar, Emre Gölü ve Frig Vadisi'ni gezerek burada bulunan tarihi önem taşıyan mekanları ziyaret etti. İlk olarak Emre Gölü'nü gezen 33 engelli hasta tekne gezisi yaptı. Aler Yaşam Engelli Bakım Merkezi Müdürü Samet Atagün ve beraberindeki yöneticiler önderliğinde gerçekleşen gezide engelli hastalar eğlenceli dakikalar yaşadı. Hayatlarında ilk kez tekne gezisi yapan engelli hastaların sevinçleri ise görülmeye değerdi. Emre Gölü gezisinin ardından Frig Vadisini gezen engelli hastalar burada tarihi önem taşıyan yerleri ziyaret etti. Gezinin ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektiren engelli hastaların gezisi sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Afyon , Şuhut , Güncel

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