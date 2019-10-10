Engelli, işkur kredisiyle kendi işini kurdu

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yürüme engelli Abdulkadir Kelekçi, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verdiği hibe desteği sayesinde kovan alıp, arıcılık yapmaya başladı.

Altunhisar ilçesinde, çocukluğunda yapılan iğne sonucu felç geçirip, yürüme engelli olan Abdulkadir Kelekçi, geçen yıl İŞKUR'un verdiği engelli hibe kredisine başvurdu. Arıcılık kursuna giderek arıcılığın püf noktalarını öğrenen Kelekçi, hazırladığı projeyle İŞKUR'un verdiği hibe desteğini almaya hak kazanıp, 50 kovanla arıcılığa başladı. Yaşadığı sıkıntılı yılların ardından kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşayan Kelekçi, aldığı desteğin hayata adaptasyonu için çok önemli olduğunu söyledi.Kelekçi'yi ziyaret eden İŞKUR Niğde İl Müdürü Ali Bingül de kurum olarak bir kişinin daha iş kurmasına katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.