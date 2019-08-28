Haberler» Güncel» Haber

Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi

KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38), çilingire kapı açtırılıp, içeri girilmesiyle kurtarıldı.

28.08.2019 15:47 Engelli kadın, annesi tarafından eve kilitlendi
KONYA'da, annesi tarafından eve kilitlenen zihinsel ve bedensel engelli Alev E. (38), çilingire kapı açtırılıp, içeri girilmesiyle kurtarıldı. Alev E., ailesine ulaşılamaması üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alındı.
Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi İlahiyat Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan, zihinsel ve bedensel engelli Alev A.'nın, annesi tarafından eve kilitlendiği yönünde CİMER'e ihbar geldi. Bunun üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbar yapılan adrese giden ekipler, genç kadının evde olduğunu ancak kapının üzerine kilitlendiği tespit etti. Bunun üzerine savcılık kararıyla evin kapısı çilingirle açıldı. İçeri giren ekipler, gözyaşı döken Alev E.'yi evden çıkarıp, sağlık kontrolü için Konya Beyhekim Devlet Hastanesi'ne götürdü. Alev A., ailesine ulaşılamaması üzerine  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne götürülerek, korumaya alındı.



Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14   Perge antik kenti yakınında orman yangını (2) - yeniden
18:14   "Rusya'daki nükleer patlama reaktör kaynaklı olabilir"
18:13   Erciş'te 'Büyük Zafer Günü' konulu fotoğraf sergisi
18:13   Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
18:12   Kızlarına cinsel istismarla suçlanan babanın tahliye talebine ret
18:10   Ankara Kuzeykent için TOKİ kura çekimleri yapıldı
18:10   "2020'nin sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"