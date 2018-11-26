Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Engelli Kadın Bakış Açısıyla Şiddet' temalı panel, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bursa'daki engelli dernekleri üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği panelin açılışını, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mihrimah Kocabıyık yaptı.

Başkanvekili Kocabıyık, günün anlamına değindiği konuşmasında, "25 Kasım, tüm dünyada kadınların eşitlik, özgürlük ve daha huzurlu yaşama isteklerini dile getirdikleri, kadın cinayetlerine yönelik farkındalık geliştirilmesi adına Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin önüne geçmek, siyasi ve sosyal bilincin geliştirilmesinin gündeme gelmesine yöneliktir" diye konuştu.

2017'DE 133 BİNİ AŞKIN KADIN ŞİDDETE MARUZ KALDI

Dominik Cumhuriyeti'nde 25 Kasım 1960'ta yaşanan talihsiz olayın ardından Mirabel kardeşlerin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sembolü olduğunu hatırlatan Kocabıyık, "Tüm dünyada yankı bulan bu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler 17 Aralık 1999'da, 25 Kasım'ın 'Dünya Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü'olarak benimsenmesine karar verdi. Kadına yönelik kamusal alanda veya aile içi özel yaşamda meydana gelen şiddetin her türü, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine, özgüvenini yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açıyor" şeklinde konuştu. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada yaygın rastlanır bir durum halini aldığını belirten Kocabıyık, Türkiye verilerine göre, 2017'de 133 bin 809 kadının şiddete maruz kaldığını söyledi. Dr. Pelin Feymi'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, 26. Dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Engelli Kadınlar Derneği (ENKADER) Başkanı Canan Aykanat ve Zeynep Çeliksoy da konuşmacı olarak katıldı ve vatandaşlara konuyla ilgili bilgiler verdi.