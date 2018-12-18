Engelli Kadına Kuaförde Darp İddiası Davası

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Üsküdar'da bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın'ın yüzde 72 psikolojik engelli kız kardeşi Didem Yalçın'ın kuaförde darbedilmesine ilişkin 2 sanığın "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cevdet Erden ve Gülçin Çetinel ile müşteki Didem Yalçın'ın babası Sinan Yalçın ve avukatı katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı Bilal Karaoğlu da hazır bulundu.Duruşmada savunmasını yapan sanık Cevdet Erden, kendisinin ve diğer sanık Gülçin Çetinel'in kesinlikle mağdura vurmadığını savundu. Erden, aksine mağdurun Çetinel'e telefonla vurduğunu, tatsızlık çıkmaması için de Didem Yalçın'ı kolundan tutarak dışarı çıkarmak istediğini söyledi.Sanık Çetinel ise aleyhe olan belge ve beyanları kabul etmeyerek, mağduru darbetmediklerini savundu.Didem Yalçın'ın babası Sinan Yalçın, yüzde 72 psikolojik engelli olması nedeniyle kızını duruşmaya getirmediklerini belirterek, "Kızımın kimseye karşı saldırganlığı ya da agresifliği yoktur. Olay günü bana haber geldiğinde kızımı almaya gittim. Vücudunda çeşitli darp izleri olduğunu gördüm." dedi.İlk başta şikayetçi olmayacağını söyleyerek sanıkların özür dilemeleri için akşama kadar beklediklerini dile getiren Yalçın, akşam saatlerinde aynı kuaförde çalışan ismini bilmediği kişilerin kendisini tehdit etmesi üzerine şikayette bulunduklarını ifade etti.Müşteki avukatı Neyir Şeyda Musal, olaya ilişkin tanıkları bir sonraki celse hazır edeceklerini belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Bilal Karaoğlu, davaya katılma talebinde bulunarak, mağdurun beyanları ve darp raporu göz önüne alınarak sanıkların ceza almasını istedi.Duruşma, eksiklerin giderilmesi için erteledi.Üsküdar'da, yüzde 72 psikolojik engeli olan Didem Yalçın'ı kuaförde darbettiği gerekçesiyle sanıklar Cevdet Erden ve Gülçin Çetinel hakkında "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.