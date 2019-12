Engelli kardeşlerin hayata tutunma çabası

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile dikkatleri üzerine çeken Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde internet fenomeni kas erimesi hastası engelli kardeşlerin röportaj talebini geri çevirmedi.Ailede kalıtımsal hastalık olan kas erimesi hastalığı ile 3 yaşında tanışan Yasin Taş (23), Yunus Taş (20) ve Emin Taş'ın Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde ki evlerine ziyaret gerçekleştiren Başkan Orhan, aile üyeleri tarafından karşılandı. Yalnızca malulen emekli kalp hastası babalarının geliri ve sosyal yardımlarla hayat mücadelesi veren fenomen kardeşler, sosyal paylaşım sitelerinde de adeta tıklanma rekoru kırıyorlar. Yakalandıkları hastalıktan dolayı hiçbir zaman hayata küsmediklerini dile getiren kardeşlerden Yasin Taş, Vizyon Medya olarak adlandırdıkları YouTuber kanalında her kategoriden video yüklemesi ve röportajlar yaptıklarını söyledi. On binleri aşan tıklamalarla asıl engelin engellileri engel olarak görenlerde olduğunun kanıtladıklarını söyleyen Taş, "Fiziksel engelimizle elbette ki zorluklar yaşadığımız doğrudur. İçe kapanıp engelimizi engel görmek psikolojik olarak da bizi hasta edecekti. Bu yüzden meşgaleler edinerek bu olumsuzluğu yok görmek için sosyal medyayı kullanmayı tercih ettik. Şimdi de gençlerin ilgi odağı genç belediye başkanımız Muhammed Cevdet Orhan'a röportaj talebinde bulunduk. Sağ olsun talebimizi geri çevirmedi. Onun tecrübelerini video kanalımızda herkese duyurmak istiyoruz" dedi.BAŞKAN ORHAN; TOPLUMUMUZUN EN BÜYÜK ENGELİ ENGELLİLERİ ENGEL GÖRMEKBulundukları engellilik durumunu yok sayan kardeşlerin röportaj talebini kabul eden Başkan Orhan, engellilerin sorunlarının çözümünde yerel yönetimlerin varlık göstermesinin önemine değindi. Engellilerin toplumda her daim var olabilmesi için büyük çaba gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Orhan, "Aziziye Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapıp tüm taleplerini yapabildiğimiz ölçüde gerçekleştirme gayretindeyiz. Tüm birimlerimize bu konuda gerekli talimatı verdik. Özellikle onların üretimde olduğu tüm alanları takibe almış bulunmaktayız. Bir an dahi onların yanından ayrılmayacağımızın sözünü verdik. Sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken bu engelli kardeşlerimizin ikametgahı Yakutiye olsa da Aziziye doğumlu olduklarını da hatırlatmak istiyorum. Belediyemizin engelliler için hazırladığı ve hayata geçirdiği projelerin artarak süreceğini de belirtmek istiyorum" diye konuştu. - ERZURUM