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Engelli kız Tayyip Dedesi'nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı

Engelli kız Tayyip Dedesi'nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı Adıyaman'da 11 yaşındaki engelli Medine Eskici, "Tayyip Dede'nin başlattığı kampanyaya kumbaramı bağışlamak istiyorum" diyerek, 81.6 Lira harçlığını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

07.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Engelli kız Tayyip Dedesi'nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı
ADIYAMAN - Adıyaman 'da 11 yaşındaki engelli Medine Eskici, "Tayyip Dede'nin başlattığı kampanyaya kumbaramı bağışlamak istiyorum" diyerek, 81.6 Lira harçlığını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Adıyaman'dan çok anlamlı bir bağış yapıldı. 11 Yaşındaki engelli Medine Eskici, aylardır biriktirdiği harçlığını kampanyaya bağışladı.
Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis ve bekçiler dışarı çıkamayan Medine Eskici'nin Siteler Mahallesinde ki evine giderek kumbarayı teslim aldı. Kumbarasını geri isteyen Medine Eskici'den kumbarayı alan görevliler, bankaya giderek kumbarayı açtı. Madeni ve kağıt paraların toplamı 81.6 Lira polisler tarafından banka görevlisine verildi. Halkbank Müdürü Mehmet Yunus Selçuk tarafından, Medine Eskici'ye kumbarayı hediye olarak gönderdi.
Polisler parayı kampanyanın hesabına yatırdıktan sonra dekontunu Medine Eskici'nin babası Nihat Eskici'ye teslim etti.
Medine Eskici, "Tayyip Dede'nin kampanyasına kumbaramı bağışlamak istiyorum" dedi.
Baba Nihat Eskici ise, kızının bir haftadan beri kumbarasını bağışlamak istediğini belirterek, "Bir haftadır söylüyor. Kumbaramızda fazla paramız olmadığı için yapmak istemedim ama ısrar edince, 'bağışlamak istiyorum' deyince bizde polisleri aradık. Kızım kampanyaya kumbarasını bağışlıyor. Bizimde elimizden bu geliyor. İnanıyorum herkes duyarlı olursa biz bize yeteriz, herkeste herkese yeter" ifadelerini kullandı. Engelli kız Tayyip Dedesi’nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Genel

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Engelli kız Tayyip Dedesi'nin başlattığı kampanyaya kumbarasını bağışladı
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