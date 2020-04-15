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Engelli kızı için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı

Engelli kızı için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı Gaziantep'te polisi arayarak pasta isteyen engelli bir kıza polis ekipleri doğum günü sürpriz yaptı.

15.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:35
Engelli kızı için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı
GAZİANTEP - Gaziantep 'te polisi arayarak pasta isteyen engelli bir kıza polis ekipleri doğum günü sürpriz yaptı.
Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan bir aile polisi arayarak, kendisinin korona virüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamadığını ve doğum günü olan engelli kızı için pasta alıp alınamayacağını sordu. Ailenin isteği ile harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri bedensel engelli Emine için yaş pasta aldı. Ekipler, emine için balon ve süsler de alarak, belirtilen adrese gitti. Kapıda ekipleri engelli kızın annesi karşıladığı ekipler, ellerinde pasta ve balonlarla engelli kızın odasına girdi. Karşısında polisleri ellerinde pasta ve balonları görün engelli kız ise büyük heyecan yaşadı. Duygulanan engelli kız bir süre kendisini polis abla ve ağabeylerine bakmaktan alı koyamadı. Polis ekipleri ise büyük sevinç yaşayan Emine'ye pastayı kendi elleri ile yedirdi.
Emine'nin isminin açıklanmasını istemeyen annesi ise polis ekiplerinin hem kızına hem de kendisine unutulmayacak bir gün yaşattığını belirterek, polislere teşekkür etti. Engelli kızı için istedi, polis doğum günü sürprizi yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Polis, Genel
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