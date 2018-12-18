Engelli Kızı Kuaförde Darp Ettiği İddia Edilen Sanıklar Hakim Karşısında

Kaynak: İHA

Üsküdar'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşinin gittiği kuaförde darp edildiği iddiasına ilişkin davada sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mağdurun babası ise, "Benim kızımın kimseye saldırganlığı ve agresifliği yoktur. Olay günü kızımın yanına gittiğimde vücudunda yara izleri vardı" dedi.Üsküdar'da 14 Ocak 2008 tarihinde Faruk Kalkavan'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın'ın engelli kız kardeşi Didem Yalçın'ı (34) gittiği kuaförde darp ettiği iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.Anadolu 67'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Cevdet E. (43) ve Gülçin Ç. (32) ile mağdur Didem Yalçın'ın babası Sinan Yalçın ile avukatı katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu."Müşteriler rahatsız olmasın diye dışarı çıkmasını söyledim"Sanık Gülçin Ç. mağduru darp etmediklerini söyleyerek, "Yaklaşık 5 yıldır Didem Yalçın'ı tanırım. Kendisi daha önce de çalıştığımız kuaföre geliyordu. İlk kez o gün Didem'i bu kadar sinirli olduğunu gördüm, o gün ilaçlarını almadığını düşündüm. Kuaför salonu olduğu için müşterilerimizin rahatsız olmaması adına kendisine dışarı çıkmasını söyledim. Ancak agresif hareketler yapınca kendisini annesine söyleyeceğimi belirttim. Bunun üzerine elindeki telefonla yüzüme vurdu. Ben hasta olduğunu bildiğim için kesinlikle kendisine vurmadım" dedi.Sanıklar suçlamaları reddettiDiğer sanık Cevdet E., "Kesinlikle mağdura vurmadık. Aksine kendisi Gülçin'in yüzüne telefonla vurdu. Ben bunun üzerine tatsızlık yaşanmaması için Didem'in kolundan tutarak dışarıya çıkarmaya çalıştım. Zaten bu esnada salon sahibimiz geldi" diyerek suçlamaları kabul etmedi."Vücudunda yara izleri vardı"Bunun üzerine söz alan mağdurun babası Sinan Yalçın, "Sanıklardan şikayetçiyim. Benim kızım epilepsi hastasıdır. Kendisinin yüzde 72 engeli vardır. Sürekli bayılabilmektedir, duruşma salonunda da bayılma riski vardır. Bu nedenle duruşmada kendisini hazır etmedim. Benim kızımın kimseye saldırganlığı ve agresifliği yoktur. Olay günü bana haber verildiğinde ve kızımın yanına gittiğimde vücudunda yara izleri vardı" diye konuştu.Duruşmada kuaför sahibi Yılmaz D. tanık olarak dinlendi. Üsküdar'da 25 yıldır kuaför salonu işlettiğini söyleyen tanık, "Didem'i de 9 yaşından beri tanırım. Kendisinin epilepsi hastası olduğunu biliyorum. Yıllardır benim işyerime gelir gider, hasta olduğunu bildiğim için ondan herhangi bir ücret de almayız. Son dönemlerde Didem iş yerinde müşterilere rahatsızlık verici hareketlerde bulunmaya başlamıştı. Olay günü ben bankadaydım. İş yerine geldiğimde Didem'le çalışanlarımın tartıştığını gördüm. Didem'e dışarıya çıkmasını söylüyorlardı. Ben de, 'Bir daha buraya gelmeyeceksin, demiştim. Niye geldin?' dedim. O da, 'Tamam' diyerek kendi isteğiyle dışarı çıktı. Kesinlikle darp olayı olmadı" dedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi için süre vererek duruşmayı erteledi.İddianamedenAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 7 Mart 2018 tarihinde Didem Yalçın'ın kuaföre gittiği, müşterilere rahatsızlık vermesi üzerine şüphelilerin engelli mağduru darp ettikleri anlatıldı.İddianamede, Cevdet E. ve Gülçin Ç.'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL