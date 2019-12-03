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Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı

Van'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Zehra İpekten'in yazdığı mektup, izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

03.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:23Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı
'da özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören Zehra İpekten'in yazdığı mektup, izleyicilere duygulu anlar yaşattı.

Van'da Akdamar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Şişli-Van Öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte 29 yaşındaki SP (beyin felci) hastası Zehra İpekten'in yazdığı, Şair Hicran Memiş tarafından okunan mektup, salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Salondaki misafirler tarafından gözyaşlarıyla dinlenen mektubun ardından bir konuşma yapan Şair Hicran Memiş, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Toplum olarak dezavantajlı kardeşlerimizin geleceğine olumlu katkılar sağlamak adına onlarla iç içe yaşayıp, onların sevgilerini kazanmalıyız. Ben bu anlamda tüm engellilerin gününü kutluyorum" dedi. - VAN

Şişli, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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