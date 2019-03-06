Engelli Komşusu ile Kızına Evini Açtı

Kaynak: AA

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Tülay Kolsuz (38), eşinin vefatı üzerine bakıma muhtaç hale gelen doğuştan bedensel engelli komşusu Yasemin Gedik ve kızına yaklaşık 10 yıldır gönüllü bakıcılık yaparak herkese örnek oluyor.Kocası vefat eden Yasemin Gedik, akrabalarının sahip çıkmaması üzerine yüzde 90 engeline rağmen yaşam mücadelesi vermeye başladı.Kızı Ebru ile baş başa kalan, çalışamadığı için kirasını ödeyemeyen ve çevresine borçlanan Yasemin Gedik'e yardım elini uzatan ise komşusu Tülay Kolsuz oldu. Kendisi de geçmişte babasını kaybettiği ve benzer sorunlar yaşadığı için komşusunun çaresizliğine duyarsız kalamayan Kolsuz, Yasemin ve kızı Ebru Gedik'e hem evini hem de gönlünü açtı.Çevresindekiler tarafından gösterdiği fedakarlıktan dolayı "melek" adıyla anılan Tülay Kolsuz, evine aldığı engelli anne ile kızının yaklaşık 10 yıldır gönüllü bakıcılığını yapıyor.Tülay Kolsuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden sahip oldukları bakkalda müşterileri olan Yasemin Gedik'in, eşi vefat ettikten sonra sıkıntı yaşamaya başladığını ve onun çaresizliği karşısında duyarsız kalamadığını anlattı.Komşusunun engeli nedeniyle çaresiz kalmasıyla hayattan kopmaya başladığını ifade eden Kolsuz, şunları söyledi:"Yasemin ve eşi eskiden sahip olduğumuz marketimize geliyordu. O dönem maddi imkanları el vermediği için veresiye alışveriş yaparlardı. Yaseminin eşi vefat edince ona yemek götürmeye başladım ve çeşitli yardımlar yaptım. Kendisine ailesinden üvey kardeşleri bakıyordu ancak zaman ilerleyince çevresinde kimse kalmadı. Evi giriş katta ve kiradaydı. Normal bir insanın yaşayacağı bir yer değildi. Ev sahibi kiralarını ödeyemediği için evden çıkartmak istedi. Ebru da o dönemde zor günler yaşadı. Yasemin benden başka kimseyle konuşmamaya başladı. İçine kapanma süreci yaşamıştı. Eşime Yasemin'i yanıma alıp bakacağımı söyledim. Başta kabul etmedi. Epey bir mücadele verdim, sonunda eşimi ikna ettim. Yasemin benim yanıma geldiğinde rahatlıkla kalabalığın içerisine çıkmaya başladı. Ebru'yu savunabiliyor artık, eskiden bunları yapamıyordu. Şu anda Ebru'nun geleceğini düşünüyor. Ebru'nun ise annesinden sonra gelen ilk kişi benim. Rabbim bana güç kuvvet verdiği sürece Yasemin'e ömür boyu bakacağım. İnsan, çocuğuna, eşine nasıl 'bakacağım' diye niyetleniyorsa ben de Yasemin ve kızı Ebru için aynı şeyleri düşünüyorum."Yasemin Gedik'in yüzde 90 engelli raporu olduğunu, ilk zamanlar birbirlerine alışmalarının kolay olmadığını ancak zamanla kardeş gibi yaşamaya başladıklarını dile getiren Kolsuz, Yasemin Gedik'in akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti."En çok istediği bir engelli arabasının olması"Kolsuz, engeli nedeniyle Yasemin Gedik'in fazla yürüyemediğine işaret ederek, "Yasemin 10 adım atsa düşer. Onun en çok istediği bir engelli arabasının olması. Bu sayede daha rahat gezebilir. Engelli aracı almaya niyetlendik ancak çok pahalı olduğu için alamadık." dedi.Eşinin emekli olduğunu ve kirada oturduklarını aktaran Kolsuz, zor bir yaşam sürseler de anne kızın ihtiyaçlarını ellerinden geldiği kadar karşılamaya çalıştığını sözlerine ekledi.11 yaşındaki Ebru Gedik ise beraber yaşamaktan dolayı mutlu olduğu Tülay Kolsuz'u ikinci annesi kabul ettiğini, okulda bile kendisini özlediğini söyledi.Konuşma güçlüğü çeken Yasemin Gedik de Tülay Kolsuz'un kendisine kardeşi gibi baktığını belirterek, yardımseverlerden kızı Ebru'nun geleceği için ev talebinde bulundu.Hac ya da umreye gitme hayali kurduğunu dile getiren Gedik, engeline rağmen oraları görmeyi çok istediğini ifade etti.