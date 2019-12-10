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Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi

Batman'ın Gercüş ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetti.

10.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:43Engelli maaşını kaybetti, bulanlardan yardım istedi
'ın ilçesinde 60 yaşındaki engelli Abdullah Önal, çektiği maaşınını bir bölümünü kaybetti. Önal, tek geçim kaynağı olan parayı bulanların kendisine iletmesini istedi.

Gercüş'e bağlı Yemişli köyünde ikamet eden Önal, geldiği ilçe merkezinde engelli maaşını çekti. Maaşını çektikten sonra elektrik faturasını yatıran ardından, malzeme almak için nalbura giden Önal, maaşının bir bölümünü kaybettiğinin farkına vardı. Parasını düşürmüş olabileceğini düşünen 6 çocuk babası Önal, tek geçim kaynağı olan parasını bulanların kendisine iletmesini veya polise bildirmesini istedi. - BATMAN

Abdullah Önal, Batman, Gercüş, Yaşam

Kaynak: İHA

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