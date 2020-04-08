Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı "15 yıldır devlet bize yardım etti, şimdi biz devletimize yardım ediyoruz" Bursa'da epilepsi hastası engelli çocukları için 15 yıldır devletten maaş alan aile, 15 yıldır devletimiz bize yardım ediyordu şimdi biz devletimize yardım...

08.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:58
Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı
"15 yıldır devlet bize yardım etti, şimdi biz devletimize yardım ediyoruz"
BURSA - Bursa 'da epilepsi hastası engelli çocukları için 15 yıldır devletten maaş alan aile, 15 yıldır devletimiz bize yardım ediyordu şimdi biz devletimize yardım edeceğiz diyerek, 1 aylık engelli maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na yardımlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Bursa'da Öter ailesi, epilepsi hastası çocukları Semih Öter için 15 yıldır devletten engelli maaşı alıyordu. Öter ailesi, 15 yıldır devletimiz bize yardım etti, şimdi biz devletimize yardım etmeliyiz düşüncesiyle, çocuklarının 1 aylık maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bağışlama kararı aldı. Bunun ardından Vefa Sosyal Destek ekiplerini arayarak yardım kampanyasına bağış yapacaklarını söyleyen ailenin sokağa çıkmaması için ekipler evine kadar gitti. Ailenin yardım parasını alarak bankaya giden ekipler parayı bankaya yatırdıktan sonra tekrar eve geri gelerek banka dekontunu aileye teslim etti. Aileye "Biz sizin için dışarıdayız, siz evde kalın" mesajı veren ekipler teşekkür etti.
Çocuklarının engelli maaşını yardım kampanyasına bağışlayan baba Hüsmen Öter, "Bizim epilepsi hastası bir çocuğumuz var, 15 yıldan beri devletimiz ona engelli maaşı veriyordu. Bizde dün ailecek aldığımız karar ile Cumhurbaşkanımızın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına katkı sağlamak için engelli maaşımızı bağışlama kararı aldık. Bunun ardından Vefa Sosyal Destek ekiplerini arayarak engelli maaşımızı bağışlayacağımızı söyledik. Bunun üzerine ekipler evimizin kapısına kadar gelerek bizle iletişime geçti. Parayı yardım kampanyasına yatırılmak üzere teslim ettik. Sağolsun arkadaşlarda parayı yatırıp dekontunu tekrar bize getirdi. Bizde bu vesileyle sokağa çıkmadan hayırlı bir işe imza attık." ifadesinde bulundu. Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Bursa, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Engelli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222’ye yükseldi Haberler
Korona nedeniyle yurt dışında ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa’da bir günde 1479 can kaybı Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İngiltere ve Fransa'da bir günde 1479 can kaybı
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya’yı geçerek 4. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya'yı geçerek 4. oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
’Seni paramparça edeceğim’ diyerek İmamoğlu’nu tehdit eden şahıs yakalandı Haberler
"Seni paramparça edeceğim" diyerek İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs yakalandı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor

Son Dakika genel Haberleri

21:36: Minik Ebubekir, kumbarasındaki 23 TL'yi bağışladı - Haberler 21:33: JASAT'ın yakaladığı 'Sahte vefacı hırsızlar' tutuklandı - Haberler 21:31: 5 ve 7 yaşındaki kardeşler kumbarasındaki 445 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler 21:30: Yardım malzemeleri Kosava'ya ulaştı - Haberler 21:29: Korona virüs tedavisi biten 3 kişi alkışlarla taburcu oldu - Haberler 21:15: İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti - Haberler 19:52: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı 19:36: ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı - Haberler 18:35: Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti - Haberler 17:15: İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü