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Engelli Mehteran Takımı'ndan Mehmetçik'e anlamlı destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı, Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne moral ve destek amaçlı gösteri düzenledi.

14.10.2019 17:27Engelli Mehteran Takımı'ndan Mehmetçik'e anlamlı destek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehteran Takımı, Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne moral ve destek amaçlı gösteri düzenledi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Şanlıurfa Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi bünyesinde yer alan Engelli Mehteran Takımı'ndan geldi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan mehteran takımı, hem kostümleriyle hem de çaldıkları marşlarla Barış Pınar Harekatı'na tam destek verdi. Vatandaşların da katılım sağladığı törende Mehmetçikler için dua edildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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