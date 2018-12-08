Engelli Merve'nin Tablet Sevinci

Sivas
Belediye Başkanı Sami Aydın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla gittiği evde kendisinden tablet isteyen engelli Merve'nin hayalini gerçekleştirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Belediye Başkanı Sami Aydın
engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında engelli Merve Gül Başkan Aydın'dan tablet talep etti. Başkan Aydın Merve'nin isteğine duyarsız kalmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın
Merve Gül'ü ziyaret ederek tablet bilgisayarı Merve'ye ulaştırdı.
Özaydın,"3 Aralıkta ziyaret ettiğimiz Merve bizden tablet talep etmişti. Belediye Başkanımızın başka bir programda olması sebebiyle emaneti bizler getirerek sevincinize destek olmak istedik. Sivas Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız." dedi. - SİVAS
Sami Aydın,Sivas
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:35