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Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00Engelli milli sporcu Fatih Karataş AA'nın
Tekerlekli Sandalye Tenisi Quad Milli Takım Sporcusu Fatih Karataş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karataş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.
Karataş, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Fatih Karataş, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir oylamaya katıldık. Kategorilerin hepsini inceledim. Gayet güzeldi. Zaten direkt gözüme çarpanlara oy verdim. Başarılı organizasyonundan dolayı Anadolu Ajansını da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Karataş, Karataş, Güncel

Kaynak: AA

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