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Engelli milli sporcu Hamide, dünya 3'üncüsü oldu

DUBAİ'DE gerçekleşen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu.

10.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:41Engelli milli sporcu Hamide, dünya 3'üncüsü oldu

DUBAİ'DE gerçekleşen Dünya Para Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcusu Hamide Doğangün, dünya 3'üncüsü oldu. Milli sporcu bu başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde başlayan Dünya Para Atletizm Şampiyonası devam ediyor. 120 ülkeden bin 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye'yi temsil eden 14 sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcularından aralarında Hamide Doğangün'ün de bulunduğu 4 sporcu yer alıyor.

ALTIN KIZLARDAN HAMİDE İLK ÜÇE GİRDİ

Spordaki başarılarından dolayı "Altın Kızlar" lakabını alan kızlardan Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda piste çıktı. Zorlu rakiplerine karşı ter döken milli atlet, 58.002'lik derecesiyle yarışmayı üçüncü sırada bitirdi. Hamide bu başarısıyla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Bağcılarlı diğer sporculardan Zübeyde Süpürgeci T54 kategorisi 100-400 metre koşu, Zeynep Acet T53 kategorisi 100-400 metre koşu,  Hamza Doğan ise F46 kategorisi gülle atma kategorisinde yarışacak.

"HAMİDE BİZİ YİNE ŞAŞIRTMADI"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kazandığı bronz madalyasıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Hamide'yi tebrik etti. Maddi ve manevi olarak her zaman sporcuların yanında olduğunu belirten Çağırıcı, "Hamide'nin başarılı olacağına inanıyordum. Bizi yine şaşırtmadı. Hamide'ye Tokyo'da katılacağı olimpiyatlarda da başarılar diliyorum" dedi.



Atletizm, Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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