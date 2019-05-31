Engelli minik öğrencisiyle dans eden öğretmen gönülleri fethetti

Afyonkarahisar
'da mezuniyet töreni için hazırlanan müzikli gösteride engelli öğrencisiyle sahneye çıkan Gamze Özdemir, izleyenlerden büyük beğeni aldı. Asım Kocabıyık
Anaokulu tarafından, Hattat Karahisari Kültür Merkezi'nde mezun olacak 5 sınıfta 110 minik öğrenci için müzikli gösteri ve mezuniyet töreni düzenlendi.
Hazırlanan müzikli gösteri için okulun 5-B Beyaz Sınıfı öğrencisi bedensel engelli Azra Demirel ile sahneye çıkan öğretmen Gamze Özdemir, büyük takdir topladı.
Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının her yıl müzikli gösteri ve mezuniyet töreni düzenlediğini söyledi.
Bedensel engelli öğrencisi Azra'nın da dans için çok istekli olduğunu dile getiren Özdemir, "Azra öncesinde öğretmenim 'ben oynamayacağım' demişti. Azra, bireysel olarak yürüyemiyor ama desteklenince yürüyebiliyor. Müzikli gösteri için Azra'yla birlikte sahneye çıkma konusunda bir fikir ortaya çıktı. Dans hocamızla da bu konuyu görüştük. Onlar da 'çok seviniriz' diye fikri kabul ettiler. Bugün de sahneye çıktık ve gerçekten güzel bir etkinlik oldu." dedi.
Özdemir, sahnede çok duygulandığını dile getirerek, "O coşkuyu hiç beklemiyordum. Amacım sadece Azra'ya güzel bir hatıra bırakmaktı. Önemli olan, 'ana sınıfına ben de gittim ve o sahnede bende oynadım' diyebilmesiydi. Azra, engelli olmasına rağmen tamamen yatağa ve sandalyeye bağımlı değil. Destek verdiğinizde istenilen hareketi yapabiliyor ama sahnede öğrenci velilerimizden böyle bir olumlu tepki beklemiyordum. Çok duygulandım hatta şimdi bile ellerim titriyor." diye konuştu.
"Bize de sürpriz oldu"
Azra'nın annesi Şennur Demirel de öğretmeniyle kızının sahnede dans ederken oturdukları yerde eşiyle birlikte ağladıklarını belirtti.
Dans esnasında çok duygulandıklarını ve mutlu olduklarını değinen Demirel, "Azra'nın mutlu olması bizleri de çok mutlu etti. Hazırlık sürecini çok bilmiyoruz ama bize de sürpriz oldu. Sahne de öğretmeniyle görünce de çok mutlu olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.
-"Aldığım alkışlardan dolayı çok sevindim"
Minik Azra da öğretmeniyle birlikte sahnede dans ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Aldığım alkışlardan dolayı çok sevindim. Ayrıca, annem ve babamın beni sahnede görmesinden dolayı çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.
Müzikli gösterinin ardından Azra Demirel, tören içinde tekrar öğretmeni ile sahneye çıkarak mezuniyet belgesi ve madalyasını aldı.
Kaynak: AA
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