03 Aralık 2018, 09:00
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Engelli Çocuğu Olan Anne, Kredi Kartı Borçları Yüzünden Tuz Ruhu İçip İntihar Etti!

Adana'da engelli çocuğu olan anne, "Oğluma iyi bakın" yazdıktan sonra, nota kredi kartı şifrelerini de ekleyip çamaşır suyu ve tuz ruhu içerek intihar etti. Evli bir adamla yaşayan kadının, borçları nedeniyle bunalımda olduğu ortaya çıktı.

Adana'da, engelli çocuğu olan anne, "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra "kredi kartı şifrelerini" de yazıp çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırıp içerek intihar etti. Çocuk, intihar eden annesinin olayını araştırmak üzere apartmana gelen olay yeri inceleme polislerini şaşkın gözlerle her şeyden habersiz izledi.Evli bir adamla yaşayan kadının, çeşitli borçları nedeniyle bunalımda olduğu ortaya çıktı.

ENGELLİ OĞLUNU, KIZ KARDEŞİNİN EVİNE BIRAKTI

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Bir meslek lisesinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Z.E. (39), "Veli toplantısına gideceğim" diyerek zihinsel engelli oğlunu kız kardeşinin evine bıraktıktan sonra kendi evine döndü.

ÇAMAŞIR SUYU VE TUZ RUHUNU KARIŞTIRIP İÇTİ

Resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı eşi H.K.'nin, resmi nikahlı eşiyle yurt dışına çıktığını öğrendiği ve çeşitli borçları olduğu için bunalıma girdiği iddia edilen Z.E., "Oğluma iyi bakın, bunu yapmak zorundaydım" yazılı not bıraktıktan sonra nota "kredi kartı şifrelerini" de yazıp çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırıp içerek intihar etti.

EKİPLER, CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Z.E.'nin veli toplantısına gitmemesi üzerine iş arkadaşları durumu Z.E.'nin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, kapının açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Kapının çilingir yardımıyla açılması üzerine, yakınları, Z.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

ENGELLİ OĞLU HER ŞEYDEN HABERSİZ OYUN OYNADI

Sağlık ekipleri, Z.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek incelemede bulundu. Bu sırada Z.E.'nin zihinsel ve bedensel engelli oğlu S. de apartmanın otoparkında her şeyden habersiz arkadaşlarıyla oyun oynayıp sohbet etti. Çocuk, intihar eden annesinin olayını araştırmak üzere apartmana gelen olay yeri inceleme polislerini şaşkın gözlerle her şeyden habersiz izledi. İntihar eden öğretmenin yakınları ise çocuğa sarılarak ağladı.

Kadının cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Adana
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:00



YORUMLAR (43)
AKSARAY: sen ne yaptın be kadın . O engelli çocuğu nasıl bıraktın.
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SUÇLU: siz istediğiniz gibi yorum yapın ama bu günah bizlere yazıldı. daha da kafamızı gömerek yaşamaya devam edelim.
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MESİH: ülkenin durumu daha çok canlar yakar
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ENGELLİ ANNESİ: Engelli çalışan annelere bu ülkede hiç destek yok
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ADINIZI YAZIN: kim sebeb olduysa allah bin türlü belasını versin
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