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Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı

Çankırı Engelliler Koordinasyon Merkezi üyelerine yaz tatilinde "Bir Masal Bir Eğlence" programı düzenledi.

06.08.2019 18:22 Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı
Çankırı Engelliler Koordinasyon Merkezi üyelerine yaz tatilinde "Bir Masal Bir Eğlence" programı düzenledi.

Özel eğitim öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci Çankırı Profesyonel Aşçılar Derneği ile birlikte Çivitcioğlu Medresesi'nde düzenledikleri etkinlikte hem kokteyl hazırlamayı hem de sunum yapmayı öğrendiler.

Öğrenciler profesyonel aşçılarla birlikte hazırladıkları kokteylleri misafirlerine ikram etti. Çeşitli etkinliklerle sona eren programda aileler ve öğrenciler destekte bulunan herkese teşekkür etti. - ÇANKIRI

Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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