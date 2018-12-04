Engelli Öğrenciler Balık Festivalinde Buluştu

04 Aralık 2018 Salı 13:53



04 Aralık 2018 Salı 13:53

Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle balık festivali düzenlendi.Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle Anadolufeneri Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen festivalde, balık ikramının yanı sıra çeşitli gösteriler de yer aldı.Etkinlikte konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, engellilere yönelik ön yargının kırılması gerektiğini anlattı.Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de "Bugün çok özel bir gün. Birleşmiş Milletler'in 3 Aralık'ı Engelliler Günü kabul etmesinden dolayı dünya olarak bu konuda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Bizler de o hassasiyetin bir parçasını bugün kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Engelli dediğimiz zaman toplumun çok ciddi bir kesiminde böyle bir hassasiyet vardır. Başka bir duyguyla onlara bakıyoruz. Onlara yardımcı olmak bizlerin görevidir. Bu evlatlar bizim canlarımızdır." dedi.Konuşmalarının ardından dans gösterileri sunuldu, katılımcılara balık ekmek ve meyve suyu ikram edildi.