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Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, Ordu'da evinin girişinde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i, doğum gününde pasta keserek andı.

07.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:19Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı
Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, Ordu'da evinin girişinde öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'i, doğum gününde pasta keserek andı.

Maltepe Belediyesi Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kendileri için organize edilen etkinlikte buluştu. Yalçın Kızılay Kompleksi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya gelen engellilere, aileleri de eşlik etti. Spor salonunda kendileri için hazırlanan parkurlarda eğlenceli oyunlar oynayan engelliler, masa tenisi, futbol, basketbol gibi sportif aktivitelere de katılma imkanı buldu.

Ceren Özdemir için pasta kestiler

Engelli öğrenciler, Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'i de unutmadı. Doğum günü için pasta kesen öğrenciler, Ceren Özdemir maskeleri takarak, genç kızı andı. "Doğum günün kutlu olsun Ceren Özdemir" yazılı pankart açan öğrenciler, "İyi ki doğdun Ceren, seni asla unutmayacağız" dedi.

Engelliler adına açıklama yapan Besime Polat, "Bizler kadınız, bizler anneyiz. Yaşamak istiyoruz. Yalnız başımıza sokağa çıktığımızda ölüm korkusuyla yürümek istemiyoruz" diyerek Ceren Özdemir cinayetine tepki gösterdi. - İSTANBUL

Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: İHA

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