Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı

MALTEPE'de eğitim gören engelli öğrenciler, Ordu'da evinin girişinde uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in doğum gününü pasta keserek kutladı.

Maltepe'de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, Yalçın Kızılay Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Ailelerin de eşlik ettiği etkinlikte kendileri için hazırlanan parkurda oyun oynayarak gönüllerince eğlenen engelli çocuklar, masa tenisi, futbol, basketbol gibi branşlarda da spor yapma imkanı buldu.

CEREN ÖZDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'de etkinlikte unutulmadı. Ceren'in doğum gününü kutlamak için pasta kesen öğrenciler, Ceren'in yüz maskelerini taktı. 'Doğum günün kutlu olsun Ceren Özdemir' yazılı pankart açan öğrenciler, "İyi ki doğdun Ceren, seni asla unutmayacağız" dedi.

"YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Etkinliğe katılan engelli öğrenciler adına açıklama yapan Besime Polat, işlenen kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Yalnız başına sokakta ölüm korkusuyla yürümek istemediklerini de sözlerine ekleyen Polat, "Bizler kadınız, bizler anneyiz. Yaşamak istiyoruz. Yalnız başımıza sokağa çıktığımızda ölüm korkusuyla yürümek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.