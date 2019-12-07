Haberler » Güncel » Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı - Haber

Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı

MALTEPE'de eğitim gören engelli öğrenciler, Ordu'da evinin girişinde uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in doğum gününü pasta keserek kutladı.

07.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:19Engelli öğrenciler Ceren Özdemir'i doğum gününde andı

MALTEPE'de eğitim gören engelli öğrenciler, 'da evinin girişinde uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in doğum gününü pasta keserek kutladı.

Maltepe'de özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, Yalçın Kızılay Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Ailelerin de eşlik ettiği etkinlikte kendileri için hazırlanan parkurda oyun oynayarak gönüllerince eğlenen engelli çocuklar, masa tenisi, futbol, basketbol gibi branşlarda da spor yapma imkanı buldu.

CEREN ÖZDEMİR'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir'de etkinlikte unutulmadı. Ceren'in doğum gününü kutlamak için pasta kesen öğrenciler, Ceren'in yüz maskelerini taktı. 'Doğum günün kutlu olsun Ceren Özdemir' yazılı pankart açan öğrenciler, "İyi ki doğdun Ceren, seni asla unutmayacağız" dedi.

"YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Etkinliğe katılan engelli öğrenciler adına açıklama yapan Besime Polat, işlenen kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Yalnız başına sokakta ölüm korkusuyla yürümek istemediklerini de sözlerine ekleyen Polat, "Bizler kadınız, bizler anneyiz. Yaşamak istiyoruz. Yalnız başımıza sokağa çıktığımızda ölüm korkusuyla yürümek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:25 Bakan Dönmez Enerji Verimliliği Toplantısında konuştu - Haber
13:22 BAKAN DÖNMEZ ENERJİ VERİMLİLİĞİ TOPLANTISINDA KONUŞTU - Haber
13:22 İdlib'de son bir haftada 25 bin sivil yerlerinden edildi - Haber
13:20 Kurtulmuş: "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatta yüzde 70 yerli mühimmatla, araç gereçle mücadele... - Haber
13:17 "Sarissa Altınyayla Tonus", okuyucuyla buluştu - Haber
12:32 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndaki FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon: 10 kişi yakalandı - Haber
12:16 Muş'ta 2 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplere zor anlar yaşattı - Haber
11:11 Otizmli Berkay, ilk kez anne dedi - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
7.12.2019 13:27:07