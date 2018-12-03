03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:25

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler doyasıya eğlendi.Emniyet müdürlüğü tarafından 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde engelli öğrencilere yönelik program düzenlendi. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşıyla birlikte başlayan programda özel eğitim merkezlerinde okuyan öğrenciler ilk olarak polis kıyafeti giyerek polis memurları ile tek tek tanışıp sohbet etti. Yapılan sohbetlerin ardından engelli öğrenciler polislerle birlikte polis araçlarına binerek burada sirenler çalıp araçlarla ilgili bilgiler aldılar.Düzenlenen programda doyasıya eğlenen öğrencilere daha sonra çeşitli ikramlarda bulunuldu.Engelli öğrencilerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Metin Alper, "Bu kardeşlerimizle bir arada olmak onlarla zaman geçirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Gerçekten büyük bir memnuniyetle onlarında katılımını gördük. Ellerinde bayraklarla içlerinde vatan sevgisi ile vatan için mücadele eden abilerini ziyarete geldiler. Bugün gerçekten anlamlı bir gün oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN