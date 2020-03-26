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Engelli öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi

Denizli'de Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.

26.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:41
Denizli 'de Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.
Merkezefendi Belediyesi tarafından Gümüşçay Mahallesi'nde hizmet veren merkezde eğitim alan bedensel ve zihinsel engeli bulunan öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Öğrencilerden kimisi işaret diliyle, kimisi de kağıda yazdığı evde kal çağrısına müzikli aletleri çalarak destek verdi.
Merkez görevlilerince sosyal medyada paylaşılan 3 dakikalık video, büyük beğeni topladı.
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Engelli öğrenciler ’Evde kal’ çağrısına videoyla destek verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Merkezefendi, Gümüşçay, Denizli, Güncel

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Engelli öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi

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Haberler ›› Güncel ››Engelli öğrenciler 'Evde kal' çağrısına videoyla destek verdi - Haberler

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