Engelli Öğrenciler Kâğıt Müzesi'nde Eğlendi

SEKA Kâğıt Müzesi ve Genç İzmitliler Platformu işbirliği ile ''Hayatı Paylaşmak için Engel Yok'' etkinliği gerçekleştirdi. Platform üyelerinin engelli öğrencilere yönelik yaptığı programda, özel eğitim öğrencilerine yönelik sunumlar yapıldı. Etkinliğe Suadiye Cemal Doğan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Mürvet Evyap Özel Eğitim Okulu ve Elif Özel Eğitim Okulu'ndan toplam 160 engelli birey ve 25 eğitmen katılım sağladı.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

SEKA Kâğıt Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sunum ve konuşmaların ardından Can Babalık ve Ahmet Talha isimli öğrenciler mini bir konser verdi. Kâğıt Müzesi'nin Origami Atölyesi ve Yüz Boyama atölyelerinde doyasıya eğlenen çocuklar günü Kocaeli Bilim Merkezi'nin gerçekleştirdiği ''Bilim Şov'' ile tamamladı.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ'NE TEŞEKKÜR

Genç İzmitliler Platformu Başkanı Samet Şengöz yaptığı konuşmasında, "Platform olarak kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olmak için yola çıktık. Çıktığımız bu yolda ''Hayatı Paylaşmak için Engel Yok'' programımıza ev sahipliği yapan SEKA Kağıt Müzesi'ne ve katkılarından dolayı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürü bir borç bilirim" dedi.?