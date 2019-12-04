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Engelli öğrenciler sinemayla buluştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki engelli öğrenciler sinemayla buluştu.

04.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:33Engelli öğrenciler sinemayla buluştu
'nin ilçesindeki engelli öğrenciler sinemayla buluştu.

Sosyal Hizmet Merkezince düzenlenen program kapsamında 50 öğrenci, 34. Hudut Tugay Komutanlığının sinema salonunda ' ' isimli filmi izledi. Engelliler için sosyal farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine değinen aileler, desteklerinden dolayı 34. Hudut Tugay Komutanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Etkinlikten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler ise, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdiresi Hediye Yetkin de, Şemdinli'de engelli öğrencilere sinema etkinliği düzenlediklerini belirterek, "34. Hudut Tugay Komutanlığının destekleriyle bu etkinliği gerçekleştirdik, onlara teşekkür ederiz" dedi. - HAKKARİ

Şirinler, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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