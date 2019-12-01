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Engelli öğrencilerden alkışlanacak proje

Çankaya Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı.

01.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:28Engelli öğrencilerden alkışlanacak proje
Çankaya Belediyesi tarafından uygulamaya konulan "Şanslı Engel Tanımaz" projesi bir yılını tamamladı.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile birlikte engelli bireylerin empati, iletişim ve duygu duyularının gelişmesini sağlayacak "Şanslı Engel Tanımaz" projesini hayata geçirdi. Engelli öğrencilerin çevreleri hakkında farkındalık geliştirmelerini ve insanlar dışında diğer canlıların da yaşam hakkı olduğunu fark etmelerini amaçlayan proje kapsamında öğrenciler haftada bir saat merkezin Yavru Sahiplenme (YAVSA) bölümünde vakit geçirdi. Engellilerin el, göz, psikomotor ve zihinsel gelişim alanlarının desteklenmesinin yanı sıra engellilerin empati ve iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesini de hedefleyen proje uzman veterinerlerin gözetiminde yürütüldü. Bir yılını tamamlayan proje kapsamında öğrenciler haftada bir gün barınaktaki sahipsiz yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı ve temizliğini üstlendi. Projeye katılan Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde yine dostlarını ziyaret etti. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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