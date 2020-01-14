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ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER

BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi.

14.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:08ENGELLİ ÖĞRENCİLERDEN İÇ ISITAN KONSER

BAĞCILAR'da engelli öğrenciler tarafından "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenlendi. Öğrencilerin başarılı performansı salondaki izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Öğrencileri İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda "Yararlı Ceylanlar Kulübü-İyilik Senfonisi Konseriö düzenledi. Prof. Mim Kemal Öke öncülüğünde gerçekleştirilen konserde öğrencilerin performansı beğeni topladı. Salondaki izleyiciler zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntü

-Konserden detay

-Ağlayan izleyiciler

-Genel ve detaylar



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Kaynak: DHA

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