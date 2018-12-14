Engelli Öğrencilere "Halı Dokuma" Terapisi

14 Aralık 2018 Cuma 14:00



14 Aralık 2018 Cuma 14:00

Manisa'nın Demirci ilçesinde özel eğitim öğrencilerine terapi amaçlı halı dokuma eğitimi veriliyor.Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan minyatür halı dokuma atölyesine gelen zihinsel ve işitme engelli öğrenciler, haftada 4 saat dokuma eğitimi alıyor.İlk olarak engeli bulunan 5 kişiye hizmet vererek başlanılan kursun çocuklar üzerinde olumlu etkisine dikkat çeken Merkez Müdürü İsmail Çetinkaya, kursun yaygınlaştırılmasını planladıklarını bildirdi.Çetinkaya, şöyle devam etti:"Çocuklarımız okullarda aldıkları eğitimi halı dokuma kurslarıyla pekiştiriyor. Özel öğrencilerimiz, bu kurs sayesinde yaşıtlarıyla bir araya geliyorlar. Burada geçirdikleri vakit onları mutlu ediyor. Yeni bir şeyler öğrenip sosyalleşiyorlar. Ailelerinden de olumlu dönüşler var. Çocuklarının halı dokuma kursuna gelmek için can attığını ifade ediyorlar. Çocukların da gözlerinden bunu anlıyoruz. Onlara gitar ve bağlama kursu vermek için hazırlık yürütüyoruz."