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Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

GAZİANTEP'te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

03.08.2019 12:25 Engelli öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı
GAZİANTEP'te, zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile servis sorumlusu ve 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Sarıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen zihinsel engelli öğrencileri rehabilitasyon merkezine götüren servis minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki sorumlu ve otomobilde bulunan 8 engelli öğrenci yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.



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Kaynak: DHA

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