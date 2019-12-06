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Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

06.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:24Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 4 yaralı

ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 4 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Öğrenci velilerinden Derya Bora, kaza anında çok korktuklarını söyledi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2757 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Engelli öğrencileri taşıyan Mücahit Selcan'ın kullandığı 07 ADC 064 plakalı minibüs, Amir Reza Yolbiç'in kullandığı 07 MA 5950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 4'ü hafif yaralandı. Durumun bildililmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 öğrenciyi tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürdü.Minibüste bulunan öğrenci velilerinden Derya Bora, rehabilitasyon merkezine gitmek için evden çıktıklarını belirterek, "Tam kavşağa yaklaştığımızda bir aracın bizim minibüsün önüne çıktığını gördük. Çarpışmanın ardından minibüs elektrik direğine ve çöp koyteynerlerine çarparak durabildi. Çok korktuk" dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

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