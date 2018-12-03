Engelli Öğrencilerin 'Ambulans' Sevinci

Eskişehir
112 Ambulans Servisi Başhekimliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle özel eğitimli öğrencileri ziyaret edip onları hem eğlendirdi, hem de ambulansla gezdirdi.
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla tüm şehri kapsayan etkinlikler yapan Eskişehir 112, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Eskişehir'de bir özel eğitim merkezinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikte 112 personeli, çocukları eğlendirmek için palyaço oldu. Ardından engelli çocuklara ambulansı sevdirmek adına her birine 112 kıyafetleri giydirilerek ambulansla kısa bir tur yaptırıldı. Ambulansla gezen çocukların mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu. Ayrıca etkinlikte Eskişehir 112 ekiplerince, ailelere de ne zaman 112'yi aramaları gerektiği konusunda eğitimler verildi.
Burada konuşma yapan İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, ihtiyaç duyulan her an yanlarına olduklarını belirterek, "Eskişehir 112 ailesini ailenize kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizler bizim en kıymetli misafirlerimizsiniz. İhtiyacınız olan her dakika sizlerleyiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
3 Aralık,Eskişehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:20