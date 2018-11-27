'Engelli Öğrencilerin Tiyatro Keyfi

Büyükşehir Belediyesi, Görükle Gençlik Merkezi'nde tiyatro etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçıları, 'Palavracı' isimli oyunu bu sefer engelli öğrenciler için sahneledi. Metin Enç Özel Eğitim Ortaokulu'nun talebi üzerine gerçekleşen etkinliğe, 7-14 yaş arası 120 çocuk refakatçileri ile birlikte katıldı.

Büyük ilgi gören organizasyonda, engelli öğrencilerin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Bayhan da yer aldı. Günün anısına kısa bir konuşma yapan Başkanvekili Bayhan, salonda bulunanlara Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın selamını iletti. Başkan Aktaş'ın çok istemesine rağmen programındaki yoğunluk nedeniyle etkinlikte yer alamadığını belirten Bayhan, Görükle Gençlik Merkezi gibi yatırımların çocuk ve gençler için yapıldığını, dolayısıyla bu tür yatırımların dolu dolu değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.