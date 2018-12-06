Engelli Öğrencilerle "Kardeş" Oldular

06 Aralık 2018 Perşembe 16:04



06 Aralık 2018 Perşembe 16:04

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Fen Lisesi öğrencileri tarafından Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri için "Kardeş Okul" etkinliği düzenlendi.Okula davet edilen 10 engelli öğrenci, diğer öğrencilerle derslere katıldı, fizik ve kimya laboratuvarlarında öğretmenler eşliğinde çeşitli deneyler yaptı. Daha sonra müzik eşliğinde eğlenen engelli öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü Cafer Binici, yaptığı konuşmada, Köyceğiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin kardeş okul olarak belirlendiğini söyledi.Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Binici, toplumda engelli bilincinin oluşturulmasını ve onlarla etkili iletişim kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.