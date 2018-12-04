Engelli Öğrencinin Eserleri Sergilendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Türk Kızılay
'ı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Didem Ünalan tarafından hazırlanan Hüsnühat, ebru, resim ve el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi ve Türk Kızılay'ı Erzincan Şubesi tarafından ortaklaşa bir sergi düzenlendi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ
Yerleşkesi Sosyal Tesislerinde ki serginin açılışına Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılay'ı Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata ve davetliler katıldı.
Açılışta konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrencilerin bu gibi faaliyetlerini yakınan takip ederek, desteklediklerini belirtti.
Vali Arslantaş ise yaptığı konuşmasında yüzde 12'si engelli olan bir toplumda yaşanıldığını belirterek, her bireyin günümüzde bir engelli adayı olduğunu hatırlattı.
Konuşmaların ardından serginin açılışını yapan Vali Ali Arslantaş ve beraberindekiler sergideki eserleri inceleyerek, serginin emektarı olan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencisi Didem Ünalan'dan bilgi aldı. Yapmış olduğu birbirinden güzel eserleri ile sergiye vermiş olduğu katkısından dolayı Vali Arslantaş ve beraberindeki heyet Didem Ünalan'ı tebrik etti. - ERZİNCAN
3 Aralık,Kızılay
04 Aralık 2018 Salı 10:38