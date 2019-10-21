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Engelli öğretmenden asker selamı

Kütahya'nın Simav ilçesindeki 'Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi olan engelli öğretmen Mehmet Kaçar (35) 'Barış Pınarı Harekatı'na, asker selamı vererek destek oldu.

21.10.2019 10:48Engelli öğretmenden asker selamı
Kütahya'nın Simav ilçesindeki 'Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesi olan engelli öğretmen Mehmet Kaçar (35) 'Barış Pınarı Harekatı'na, asker selamı vererek destek oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusunu, PKK – PYD – YPG ve DEAŞ'tan temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' için okutulan mevlit programına katılan Kaçar, "Ayakta duramam belki, ancak hayata bağlı kalmak için onurlu bir mesleğim ve nedenlerim var. Şanlı Bayrağımıza ve kahraman askerimize selam olsun" diyerek, asker selamını vermeyi başardı.

Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Canan Yıldırım Ceylan, "Kahraman Türk Ordusu'na bedenen destek olamasak da, kalbimizdeki vatan ve bayrak sevgisiyle desteğimiz devam edecek. Allah, Türk askerimizi korusun ve yüceltsin" dedi. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Yaşam

Kaynak: İHA

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