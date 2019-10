CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, atama bekleyen engelli öğretmenlerin atamasının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de engellilerin farklı sorunlar yaşadığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığında engelli öğretmenlerin atama umuduyla beklediğini savunan Gürer, şunları kaydetti:

"Bakanlık, engelli öğretmenlere bir an önce kadro vermeli. Kamuda engelli çalıştırma oranının yüzden 3'ten yüzde 6'ya çıkarılması, özelde yüzde 4 olan oranın ise yüzde 5'e yükseltilmesi için kanun teklifi verdim. Yüzde 3 kuralı yerine daha fazla istihdamın sağlamasına engel bir durum yoktur. 10 binin üzerinde engelli üniversite mezunu, 100 bine yakın engelli iş beklemektedir. Anayasada güvence altına almasına rağmen, engellilerin sorunları, onları mutlu kılacak biçimde ele alınmamaktadır. Kamu ve özel sektör, engelliler için başta istihdam olmak üzere daha çok olanak yaratmalıdır. Bu yıl yapılan alım çok sınırlıdır. Atama bekleyen engelli öğretmenlerin ataması bir an önce yapılmalı."

Kaynak: AA