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Engelli okçu, sporla hayatına yön verdi

Engin Kemal Ustaoğlu'nun ok atması Ustaoğlu'nun sporcuya nasıl atış yapacağını anlatması Ustaoğlu'nun konuşması Engelli okçu, sporla hayatına yön verdiÜnye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Engin Kemal Ustaoğlu: "Okçuluk sosyal açıdan beni çok olumlu etkiledi.

03.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:55
Engin Kemal Ustaoğlu'nun ok atması
Ustaoğlu'nun sporcuya nasıl atış yapacağını anlatması
Ustaoğlu'nun konuşması Engelli okçu, sporla hayatına yön verdi
Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Kulübü sporcusu Engin Kemal Ustaoğlu:
"Okçuluk sosyal açıdan beni çok olumlu etkiledi. Daha önce Ünye dışına çıkamayan bir engelli iken şu anda 'nin birçok yerinde müsabakalara katılıyorum"
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki bedensel engelli Engin Kemal Ustaoğlu, 5 yıl önce başladığı okçuluk sayesinde hayatına yeni bir yön verdi.
Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yaşında geçirdiği hastalık sonucu bedensel engelli olduğunu ve hayatının o andan sonra engeline göre şekillendiğini söyledi.
Engeline rağmen boş durmadığını, çeşitli işlerde çalıştığını anlatan Ustaoğlu, "Bir dönem ayakkabıcılık yaptım. Ayakkabıcılığı bıraktıktan sonra kafe çalıştırmaya başladım. Bu dönemde okçulukla tanıştım. Yaklaşık 5 yıldır okçuluk sporuyla uğraşıyorum." dedi.
Ustaoğlu, Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak çeşitli turnuvalara katıldıklarını ifade ederek, "Gittiğimiz yerlerde dereceler alıyoruz. Son olarak Antalya'da katıldığımız Türkiye Okçuluk Şampiyonası'nda 10'uncu olduk. Ben de Türkiye 6'ncısı oldum. Bununla övünüyorum. Okçulukla keşke daha erken yaşlarda tanışsaydım." diye konuştu.
Spor sayesinde Türkiye'nin birçok ilini gezme fırsatı yakaladığını dile getiren Ustaoğlu, sporculuğun yanı sıra kulübünde antrenör yardımcılığı da yaptığını, çocukların sporla uğraşması için çaba gösterdiğini aktardı.
Her insanın bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Ustaoğlu, "Benim hayatıma okçuluk sporu girdi, bana çok şey kazandırdı. Engelli bir birey olarak gidemediğimiz yerlere gidiyoruz, geziyoruz, doğayı görüyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Okçuluk sosyal açıdan beni çok olumlu etkiledi. Daha önce Ünye dışına çıkamayan bir engelli iken şu anda Türkiye'nin birçok yerinde müsabakalara katılıyorum." ifadelerini kullandı.
Engelli okçu, sporla hayatına yön verdi

Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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